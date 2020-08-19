Защита актера Михаила Ефремова не исключает вмешательства хакеров, которые вызвали ДТП со смертельным исходом.

Защита артиста Михаила Ефремова представила свои аргументы в суде. Тем временем фигуранту дела грозит до двенадцати лет лишения свободы из-за ДТП, в котором погиб человек.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказывал сегодня в суде, что очень многие обстоятельства аварии на Садовом кольце остались неизвестны и не изучены. Он подчеркнул, что вопрос о возможном взломе системы управления автомобиля артиста через спутник так и не был раскрыт, и это при том, что в интернете, по словам юриста, «всё чаще появляются» истории о хакерах, которые могут это делать. Также адвокат отметил, что на заседаниях не обсуждались варианты ослепления водителя лазером, вброса отравляющих веществ через систему кондиционирования и многих других.

Вероятность дистанционного взлома систем автомобиля подтвердил и приглашенный защитой эксперт по ДТП Юрий Фиалко. Как сообщает телеканал «Москва 24», в своих показаниях он ссылался, например, на данные неакадемической организации по исследованию аномальных явлений «Космопоиск».

Авария, из-за которой и появилось дело Ефремова, произошла в центре Москвы поздним вечером 8-ого июня. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, в результате чего водитель грузового авто погиб.

Сам Михаил Ефремов вину не признал. Он утверждает, что не может этого сделать, поскольку не помнит событий того вечера.