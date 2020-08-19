МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных, заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио, передает Sputnik Беларусь.

«В этом списке, поименно который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко», — сказал Линкявичюс.

Ранее он уже сообщал в Twitter, что Литва приветствует решение Евросовета о персональных санкциях в отношении ответственных за репрессии в Белоруссии. «Литва запускает процесс введения национальных санкций против тех, кто несет ответственность за циничный подлог итогов выборов и жестокость», — отметил он.