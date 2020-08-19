В Киеве на 102-м году жизни умер президент академии наук Украины Борис Патон

Инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда, Патон возглавлял украинскую академию больше полувека. Весной появились сообщения, что он планирует оставить свой пост. Академик, как писала пресса, не стал выдвигать свою кандидатуру на новые выборы.
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..
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