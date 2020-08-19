В Киеве на 102-м году жизни умер президент академии наук Украины Борис Патон

Инженер, академик РАН, дважды Герой Социалистического Труда, Патон возглавлял украинскую академию больше полувека. Весной появились сообщения, что он планирует оставить свой пост. Академик, как писала пресса, не стал выдвигать свою кандидатуру на новые выборы.