Россия планирует расширить территорию своей авиабазы в Сирии

Москва и Дамаск договорились о передаче дополнительных земель и акватории в провинции Латакия. Там находится российская авиабаза Хмеймим. Этот участок российская сторона, как передает агентство «Интерфакс», получает в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения. Помимо авиабазы у России в Сирии есть также военно-морская база в порту Тартус.