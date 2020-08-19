В Хабаровске задержали бывшего министра транспорта края Михаила Прохорова

Как сообщает местное управление Следственного комитета, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Прохоров был назначен на пост главы министерства транспорта Хабаровского края прежним губернатором Сергеем Фургалом. Это произошло за день до задержания экс-главы региона. Министр уволился после того, как новый руководитель Михаил Дегтярев обвинил его в саботаже.