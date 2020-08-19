В Белоруссии уже почти полторы недели не могут найти жителя Петербурга Михаила Дорожкина

Он пропал в Минске в день президентских выборов, который завершился акциями протеста. В белорусскую столицу Дорожкин приезжал навестить навещал друзей, пишет интернет-издание «Медуза». Свидетели говорят, что россиянин был задержан милицией и оказался в одном из изоляторов; однако где он находится и что с ним — неизвестно до сих пор. Нfкануе белорусское МВД объявило, что под арестом остаются 44 человека, которых задержали в ходе акций протеста. Москва пока не может добиться от Минска сведений о местонахождении Дорожкина.
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..
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