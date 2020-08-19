В Белоруссии уже почти полторы недели не могут найти жителя Петербурга Михаила Дорожкина

Он пропал в Минске в день президентских выборов, который завершился акциями протеста. В белорусскую столицу Дорожкин приезжал навестить навещал друзей, пишет интернет-издание «Медуза». Свидетели говорят, что россиянин был задержан милицией и оказался в одном из изоляторов; однако где он находится и что с ним — неизвестно до сих пор. Нfкануе белорусское МВД объявило, что под арестом остаются 44 человека, которых задержали в ходе акций протеста. Москва пока не может добиться от Минска сведений о местонахождении Дорожкина.