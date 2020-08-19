Следственная палата Международной федерации футбола закрыла дело против президента организации Джанни Инфантино

Решение принято из-за отсутствия доказательств в том, что Инфантино нарушил кодекс этики ФИФА, — пояснили в пресс-службе организации. Ранее швейцарская прокуратура объявила о разбирательстве в отношении бывшего федерального прокурора страны Михаэля Лаубера, а также главы ФИФА. Следствие установило, что они неофициально общались, в то время, как шло следствие, которое связано с федерацией футбола. Специальная комиссия прокуратуры, как передает агентство ТАСС, установило, что Лаубер не сказал правды об одной из встреч с Инфантино.