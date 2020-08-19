Германия и Франция предложили реформу Всемирной организации здравоохранения

Париж и Берлин выступили за расширение ее полномочий и увеличение финансирования, — передает агентство Reuters. В проекте, который подготовили власти двух стран, говорится, что еще до пандемии отмечалась нехватка возможностей для ВОЗ выполнять свои обязанности. Сразу несколько источников агентства говорят об обеспокоенности в немецком и французском правительствах в связи с уязвимостью организации перед внешним давлением. В конце мая американские власти объявили о том, что разрывают отношения с ВОЗ, поскольку руководство организации отказывается от перемен, на которых настаивал Вашингтон. Президент США Дональд Трамп также обвинял эту структуру в неэффективности.