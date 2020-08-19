Германия и Франция предложили реформу Всемирной организации здравоохранения

Париж и Берлин выступили за расширение ее полномочий и увеличение финансирования, — передает агентство Reuters. В проекте, который подготовили власти двух стран, говорится, что еще до пандемии отмечалась нехватка возможностей для ВОЗ выполнять свои обязанности. Сразу несколько источников агентства говорят об обеспокоенности в немецком и французском правительствах в связи с уязвимостью организации перед внешним давлением. В конце мая американские власти объявили о том, что разрывают отношения с ВОЗ, поскольку руководство организации отказывается от перемен, на которых настаивал Вашингтон. Президент США Дональд Трамп также обвинял эту структуру в неэффективности.
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..
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