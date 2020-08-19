Участники мятежа в Мали назначили своим лидером полковника Ассими Гоита

Для управления страной был создан Национальный комитет. Как передает агентство РИА «Новости», до военного переворота Гоита командовал спецназом в центральной части Мали. О мятеже стало известно накануне. Сообщалось, что в нем участвуют военные на одной из баз вблизи столицы Мали. К вечеру мятежники объявили об аресте президента и премьер-министра республики. Позже глава государства объявил об уходе в отставку и роспуске парламента. Переворот произошел на фоне социально-политического кризиса в Мали.