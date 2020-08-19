Президент Белоруссии Александр Лукашенко переутвердил Романа Головченко на посту премьер-министра республики

Такой указ глава государства подписал сегодня. Он также назначил членов правительства. Как передает агентство «Интерфакс», все руководители силовых ведомств республики сохранили должности в новом правительстве. Ранее кабинет министров объявил об отставке после президентских выборов, победителем которых Центризбирком республики вновь объявил Лукашенко. Сторонники оппозиции с этим не согласны. В населенных пунктах республики уже больше недели проходят массовые акции протеста.