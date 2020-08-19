Адвокат актера Михаила Ефремова не исключает вмешательства хакеров, которое привело к ДТП в начале июня

Защитник Эльман Пашаев сказал сегодня, что злоумышленники могли перехватить управление автомобилем. В Пресненском суде защита начала представлять сегодня свои доказательства, были допрошены несколько свидетелей, в том числе, актер и друг Ефремова Никита Высоцкий. Завтра, как говорил Пашаев, в суде должны допросить ключевого свидетеля. Его имени адвокат раскрывать не стал. Михаила Ефремова обвиняют в ДТП, которое привело к смерти человека. Сам он вины не признавал. Актеру может грозить до 12 лет лишения свободы.