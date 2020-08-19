Служба безопасности Украины отрицает свою причастность к задержанию 33 россиян в Белоруссии

Ранее о возможной операции против наемников ЧВЕ Вагнера писало со ссылкой на свои источники издание «Украинская правда». В пресс-службе СБУ подчеркнули, что информация об их причастности является фальшивкой. Граждан России задержали под Минском в конце июля. Власти Белоруссии утверждали, что они приехали в республику для дестабилизации обстановки во время президентских выборов. В Москве говорили, что задержанные летели в другую страну и находились в Белоруссии транзитом. После выборов в посольстве России в Минске сказали, что россияне возвращены на родину.