Со стройплощадки космического центра имени Хруничева, как пишет интернет-издание Инсайдер, увольняются более ста человек. У них возник конфликт с новым директором, рабочие утверждают, что им не обоснованно уменьшили зарплаты. Из-за этого строительные работы оказались под угрозой остановки, — пишет издание. По его данным, новый директор был ранее судим за мошенничестве в особо крупном размере. Космический центр возводят недалеко от Филевского парка на западе Москвы на месте старого ракетного завода. По данным РБК, стоимость проекта составляет 25 миллиардов рублей. В Роскосмосе публикацию Инсайдера пока не комментировали.