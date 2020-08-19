Адвокат видеоблогера А.Пыжа, обвиняемого в разглашении гостайны, неделю не может попасть к нему в СИЗО «Лефортово»

Адвокат Светлана Байтурина видеоблогера Андрея Пыжа, которого обвиняют в разглашении государственной тайны, уже неделю не может попасть к нему в СИЗО. Как она сама рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», администрация изолятора «Лефортово» отказывается пропускать Светлану к подзащитному, ссылаясь на то, что у нее нет разрешения от следователя.

«Попасть мне к нему не удалось, потому что в «Лефортово» я уже дважды пыталась, но так ни разу не прошла. Они требуют разрешение от следователя. А следователь со мной на связь пока не выходил, несмотря на то, что я ему неделю назад подавала ходатайство о вступлении в дело и о выдаче разрешения на посещение Андрея в СИЗО», — рассказала адвокат правозащитной группы «Агора».

Сам следователь, по словам С.Байтуриной, на звонки не отвечает, на ходатайство адвоката не реагирует.

«Подробностей каких-то я не знаю. Вменяют ему распространение сведений, составляющих гостайну. Я ознакомилась только с материалом по избранию меры пресечения. А обычно ходатайство следователя об избрании меры пресечения никакими конкретными доказательствами не подтверждается, из которых можно усмотреть какие-то обстоятельства. Но из самого постановления следует, что вину он признал», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Андрей Пыж занимался тем, что проникал в заброшенные здания и на закрытые объекты, где снимал это на видео, а также сообщалось, что в деле фигурирует передача секретных сведений о станциях московского метро на Украину.