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20:04, 19 августа 2020

В российских ведомствах за прошлый год было обнаружено бюджетных нарушений на 50 миллиардов рублей

Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал сегодня президенту Владимиру Путину. Примерно два десятка нарушений, по словам Кудрина, относятся к ведению Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, туда уже отправлены документы. В основном речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении отчетности и процедур государственных закупок. Всего ведомство провело около 170 проверок.



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