Российское посольство заявило протест МИД Норвегии

Это связано с задержанием заместителя торгового представителя России. Москва, как сказали в дипмиссии, сделает выводы из ситуации с нарушением статуса дипломата. В Осло сегодня объявили о том, что высылают из королевства сотрудника российской дипмиссии. По данным местного издания Верденс Ганг, речь идет о работнике торгпредства Александре Стекольщикове. Сам он от комментариев отказался. Ранее стало известно о том, что российского дипломата задержали при встрече с норвежским подданным при передаче россиянину важной информации. 50-летний житель королевства стал фигурантом дела о разглашении государственной тайны.