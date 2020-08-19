Участники акции протеста в Минске направились этим вечером к площади Независимости

До этого они собрались у здания МВД Белоруссии, чтобы потребовать освободить оставшихся задержанных на протестных мероприятиях. Кроме того, люди выступали против насилия со стороны силовиков. Протесты в Белоруссии не стихают уже вторую неделю. Их участники требуют, чтобы президент Александр Лукашенко ушел со своего поста, и обвиняют власти в фальсификации итогов выборов.