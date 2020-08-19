Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении

Туда направят дивизионы тактических ракет и систем залпового огня, а также средство ПВО, — рассказали в пресс-службе военного ведомства. Также Хренин поручил подготовить предложения об организации обороны на Гродненском направлении, — добавили в министерстве. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что войска на западной границе республики приведены в состояние полной боевой готовности. По его словам, у западных рубежей республики происходит нагнетание обстановки.