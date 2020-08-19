Пресненский суд Москвы отложил на завтра допрос ключевого свидетеля защиты по делу актера Михаила Ефремова

Такое решение по просьбе адвоката артиста Эльмана Пашаева приняла судья Елена Абрамова. Что это за ключевой свидетель, защитник не уточнил. Однако по его словам, допрос может затянуться на несколько часов. Защита Ефремова начала представлять сегодня свои доказательства, в частности, выступили друзья артиста, актеры Никита Высоцкий и Татьяна Беркович. В частности, Беркович сказала, что Ефремов никогда не садился за руль в нетрезвом виде. Артиста обвиняют в ДТП со смертельным исходом. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.