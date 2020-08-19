Пресненский суд Москвы отложил на завтра допрос ключевого свидетеля защиты по делу актера Михаила Ефремова

Такое решение по просьбе адвоката артиста Эльмана Пашаева приняла судья Елена Абрамова. Что это за ключевой свидетель, защитник не уточнил. Однако по его словам, допрос может затянуться на несколько часов. Защита Ефремова начала представлять сегодня свои доказательства, в частности, выступили друзья артиста, актеры Никита Высоцкий и Татьяна Беркович. В частности, Беркович сказала, что Ефремов никогда не садился за руль в нетрезвом виде. Артиста обвиняют в ДТП со смертельным исходом. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..
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