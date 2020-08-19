Союз европейских футбольных ассоциаций предложил провести Суперкубок УЕФА в присутствии зрителей

Игра должна пройти 24 сентября в Будапеште. В то же время, организация считает, что пока еще рано допускать болельщиков на трибуны во время матчей национальных сборных. Речь идет о тех встречах, которые запланированы на начало сентября. С 3 по 8 число пройдут первые игры группового этапа Лиги наций. Сборная России встречается в Москве с командой Сербии.