Суд в Подмосковье вновь отправил под арест активиста Яна Кателевского

Видеоблогер, который занимается проблемой нарушений со стороны силовиков, проходит по делу о вымогательстве. Как пишет интернет-издание «Медиазона», решение об аресте Катилевского до середины октября принимала судья Татьяна Суворова. Ранее вместе с Кателевским задержали другого активиста – Александра Дорогова. По версии следствия, он вымогал больше миллиона рублей у автоинспектора за отказ от публикации компрометирующего видео.