Африканский союз приостановил членство Мали в своих рядах

Это произошло после того, как в западном африканском государстве произошел военный переворот. Участие Мали в мероприятиях межафриканской организации заморожено до тех пор, пока в республике не будет восстановлен конституционный порядок, — сказали представители африканского союза. Накануне группа военных задержала президента и премьер-министра Мали, после чего глава государства объявил об отставке и роспуске парламента. Мятеж вспыхнул в период социально политического кризиса в стране.