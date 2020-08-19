Белорусские следователи утверждают, что убитый в ходе акции протеста в Бресте сам напал на силовиков

При этом один из сотрудников МВД стрелял в плечо нападавшему, однако непреднамеренно попал ему в голову, — говорят в Следственном комитете. Это произошло на прошлой неделе во время акций протеста. Минздрав Белоруссии сегодня подтвердил смерть одного из участников акции – 43-летнего Геннадия Шутова. Ранее сообщалось о гибели двух участников акции протеста в Минске, а также одно задержанного в ходе протестов в Гомеле.