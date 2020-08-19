Капитализация американской компании Apple превысила два триллиона долларов

Как пишет газета The Wall Street Journal, это произошло после того, как стоимость акций производителя iPhone выросла более чем на 1% и достигла почти 468 долларов за одну ценную бумагу. Эксперты считают, что на рост стоимости компании повлиял спрос на ее продукцию, так как многие американцы вынуждены работать из дома и пользоваться смартфонами и ноутбуками. Ранее отметка в 2 триллиона долларов преодолевала лишь саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco.