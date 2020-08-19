Капитализация американской компании Apple превысила два триллиона долларов

Как пишет газета The Wall Street Journal, это произошло после того, как стоимость акций производителя iPhone выросла более чем на 1% и достигла почти 468 долларов за одну ценную бумагу. Эксперты считают, что на рост стоимости компании повлиял спрос на ее продукцию, так как многие американцы вынуждены работать из дома и пользоваться смартфонами и ноутбуками. Ранее отметка в 2 триллиона долларов преодолевала лишь саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco.
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Чулпан Хаматова: Я обращаюсь к вам, люди под касками. Остановитесь! У вас тоже есть матери, жены, отцы, братья, сёстры и дети. Они заслуживают жить в свободной, счастливой стране, жить без страха. Неужели вы не видите, что дороги назад уже не будет. Чем раньше вы остановитесь, тем меньше будет крови..
Николай Цискаридзе: Любое ущемление прав людей — это стыдно и недостойно любого государства! Ни одна человеческая жизнь не должна подвергаться риску из-за глухости власть предержащих. Избитые женщины, старики, а есть уже даже убитые — это немыслимо! Дорогие жители Беларуси, сил вам и мужества! Надеюсь, что разум и человеколюбие победят!..
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