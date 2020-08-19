Общественная организация «Роскомсвобода» нашла в интернете данные с камер уличного наблюдения в Москве

Эксперты считают, что эта информация позволяет следить за любым жителем города.

На чёрном рынке данных найти человека по столичным камерам стоит пятнадцать тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании, которое провела организация «Роскомсвобода» совместно с журналистом Андреем Караганских. Они установили, что некие злоумышленники имеют доступ к информации, полученной с помощью системы распознавания лиц. Авторы исследования утверждают, что им удалось найти свидетельства утечек персональных данных семи жителей Москвы.

Ранее в столичном департаменте информационных технологий утверждали, что доступ к Единому центру хранения данных, где обрабатываются файлы с уличных камер, имеют только уполномоченные сотрудники правоохранительных органов. Как сказано в сегодняшнем докладе «Роскомсвободы», результаты исследования доказывают, что это не так, и персональная информация доступна для всех, «кому полицейские и чиновники готовы эти данные отдать либо продать».

Андрей Караганских писал об уязвимостях в московской системе распознавания лиц еще в декабре 2019-ого года, когда её вводили. С тех пор область её применения расширили. Например, этим летом технологию использовали для того, чтобы для того, чтобы искать нарушителей режима изоляции.

В Департаменте информационных технологий Москвы сегодняшний доклад «Роскомсвободы» еще не комментировали.