Евросоюз собирается перераспределить программу помощи Белоруссии так, чтобы деньги шли не власти, а обществу

Речь идет о 53 миллионах евро в этом году, — объявил руководитель ЕС после экстренного саммита, где обсуждалась ситуация в республике. Как сказал глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры стран ЕС отказываются признавать результаты президентских выборов, которые объявил белорусский Центризбирком.

Шарль Мишель подчеркнул, что Брюссель требует открытого и независимого расследования случаев насилия в отношении протестующих. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко советует европейским странам обратить внимание на свои проблемы.

В белорусском ЦИКе сегодня сказали, что инаугурация Александра Лукашенко состоится в ближайшие два месяца, но точная дата еще не назначена.

Тем временем, белорусский правозащитный центр «Весна» пишет на своем сайте, что силовики завели уже 60 уголовных дел в отношении мирных участников протестов. Большинство из них расследуется по статье о массовых беспорядках, но есть также и о сопротивлении сотрудникам милиции, а также о насилии или угрозе насилия в отношении силовиков.