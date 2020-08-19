Адвокат видеоблогера Андрея Пыжа, обвиняемого в разглашении гостайны, уже неделю не может попасть к нему в СИЗО

Адвокат видеоблогера Андрея Пыжа, которого обвиняют в разглашении государственной тайны, уже неделю не может попасть к нему в СИЗО. Администрация изолятора «Лефортово» отказывается пропускать Светлану Байтурину к подзащитному, ссылаясь на то, что у нее нет разрешения от следователя. Сам следователь на звонки не отвечает, на ходатайство адвоката не реагирует, — написал в своем телеграм-канале руководитель международной группы Агора Павел Чиков. Андрей Пыж занимался тем, что проникал в заброшенные здания и на закрытые объемы и снимал это на видео. Источник агентства ТАССсегодня рассказал, что в деле фигурирует передача секретных сведений о станциях московского метро на Украину. Адвокат по назначению утверждал, что сам Пыж частично признал вину.