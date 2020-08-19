Мировой рынок нефти находится в хрупком состоянии, — считает министр энергетики России Александр Новак

Он сказал, что остается много неопределенностей. Они мешают вернуться к докризисным показателям мирового потребления нефти. В то же время, как считает Новак, ситуация с избыточными запасами сырья сейчас улучшается. Объемы избытков постепенно сокращаются. Нефтедобывающие страны весной договорились о новом сокращении добычи для того, чтобы остановить падение цен на нефть.