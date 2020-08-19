Страны Евросоюза договорились о санкциях против белорусских чиновников и об экономической помощи белорусскому народу

Объем этой помощи составит 53 миллиона евро, — сказала канцлер Германии Ангела Меркель. В Брюсселе заверили, что готовы помочь мирному переходу власти в Белоруссии. Евросоюз не признает результатов президентских выборов, которые огласил белорусский Центризбирком. По словам президента Литвы, лидеры стран ЕС также высказались за проведение в республике новых президентских выборов, однако, в итоговом заявлении, как отмечает агентство ТАСС, об этом не сообщается.