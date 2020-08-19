Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Такое решение приняли на съезде в Милуоки, формат форума из-за эпидемии коронавируса изменили.

Соперник Дональда Трампа окончательно определён. Это вице-президент при 44-м главе страны Бараке Обаме Джо Байден. Единственный кандидат от Демократической партии, поскольку все остальные, в том числе и основной конкурент Берни Сандерс, ранее с президентской гонки сошли. Байден получил в общей сложности около трёх с половиной тысяч голосов. Сенатора от штата Калифорния КАмалу Харрис политик ещё неделю назад выбрал кандидатом в вице-президенты. Она в случае победы Байдена станет первой в истории США темнокожей женщиной на посту второго лица в государстве. Общенациональный съезд Демократической партии прошёл в Милуоки, в штате Висконсин. Эпидемия коронавируса вмешалась в работу форума. Его провели в онлайн-формате. Ни тысяч сторонников, ни журналистов на съезде не было. Для всех желающих увидеть политическое событие организовали трансляцию, а сотрудники СМИ впервые в истории страны рассказывали о ключевых событиях съезда из студий в Вашингтоне и Нью-Йорке. Байден в небольшом видеообращении поблагодарил сторонников за доверие.

Завтра избранный кандидат выступит с официальной речью и объявит о согласии баллотироваться. Республиканцы свой съезд проведут на следующей неделе. Впрочем, и без него соперник Байдена уже давно известен, действующий президент Дональд Трамп. Хозяин Белого считает политического оппонента слабым.

Джо Байден согласно опросу, который социологи провели на днях по заказу телеканала CNN, на 4 процента опережает Трампа по популярности среди избирателей. При этом отставание хозяина Белого дома незначительное и в некоторых штатах составляет лишь один процент, отмечает телеканал.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.