В Осло надеются, что высылка российского дипломата не отразится на дальнейших отношениях с Россией

Об этом говорится в заявлении МИДа Норвегии. Сотрудник российской дипмиссии объявлен персоной нон грата на фоне шпионского скандала. Ранее был задержан гражданин Норвегии, которого подозревают в передаче секретных данных иностранному государству.

По данным англоязычного издания Upstream, 50-летний мужчина, гражданин Норвегии индийского происхождения, был задержан местной полицией в одном из ресторанов Осло. Как сообщало ранее норвежское информагентство NTB со ссылкой на представителя полиции, подозреваемый несколько раз встречался с представителями российской разведки и, якобы, уже признал, что получал вознаграждение за передачу им секретной информации. Задержание произошло после одной из таких встреч в норвежской столице. По другой информации, исходящей от адвокатов арестованного, он отвергает все выдвинутые обвинения.

Upstream также передает, что арестованный мужчина является сотрудником нефтегазового подразделения компании DNV GL, которая работала с российским бизнес-проектом «Северный поток». В компании этот факт подтвердили, уточнив, что будучи ее штатным работником, обвиняемый, тем не менее, не имел допуска к секретной информации и не принимал участия в проектах, связанных с национальной оборонной промышленностью или вооруженными силами Королевства Норвегия. До соответствующего письменного заявления руководства компании в местной прессе появилась информация о том, что работа арестованного в DNV GL предполагала его регулярные контакты с представителями норвежской оборонной промышленности и специалистами в сфере оборонных технологий. Полиция безопасности страны держит в тайне личность задержанного, при этом в Твиттере ведомства его арест подтвержден, равно как и то, что переданные им иностранной разведке сведения «могут нанести ущерб государственным интересам».

Как сообщили сразу несколько норвежских СМИ, задержанный помещен в камеру предварительного заключения сроком на четыре недели. Две из них он проведет в полной изоляции, контактируя только с представителями следственных органов.

Если суд признает подозреваемого виновным в передаче секретных данных, ему грозит до 15 лет тюрьмы.