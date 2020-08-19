Напряженная ситуация складывается в Самарской области из-за узбекских мигрантов

Около 600 человек находятся сейчас на одном из железнодорожных вокзалов.

Мигранты из Узбекистана поселились на железнодорожном вокзале в Кинеле.

Об этом сообщил глава Узбекского культурного центра Самарской области Исраил Нурматов. Вчера на станции было 410 жителей Узбекистана, сегодня уже 600. Мигранты не успели уехать на родину, когда из Самарской области были организованы несколько поездов. И вновь стали съезжаться со всех регионов страны на станцию Кинель. Они надеятся, что власти Узбекистана организуют прямой железнодорожный рейс и вернут их в свою страну.

Официального ответа от руководства Узбекистана пока не последовало, хотя представители Генерального Консульства Республики Узбекистан в Казани проинформированы о проблеме.

Глава культурного центра Исраил Нурматов призывает мигрантов не верить слухам об открытии границ с Казахстаном и Узбекистаном, а искать достоверную информацию на официальных сайтах консульств.

В похожей ситуации оказались более двухсот граждан Киргизии. Они скопились на границе Оренбургской области и Казахстана в надежде уехать на родину.