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18:23, 19 августа 2020

В Москве простились с художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки» Николаем Губенко

В Москве простились с художественным руководителем театра «Содружество актеров Таганки», вице-спикером Мосгордумы от КПРФ Николаем Губенко. Народного артиста РСФСР проводили в последний путь аплодисментами.

Проститься с актером и режиссером в театр, основанный им же почти 30 лет назад, пришли сотни человек — коллеги, друзья и поклонники творчества артиста. Который свой вклад в искусство всегда оценивал весьма скромно.

Народный артист России Сергей Гармаш отметил, что наследием Губенко страна может гордиться.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуры Евгений Герасимов заявил, что театру «Содружество актеров Таганки» должно быть присвоено имя Николая Губенко.
А Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что память о большом артисте и человеке будет жить вечно.

Николай Губенко умер в Москве 16 августа на 79-м году жизни.

Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище Москвы.



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