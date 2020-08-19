В Кремле внимательно изучают информацию, которая поступает из Мали

Пока никаких комментариев в администрации президента России дать не могут. В этой африканской стране произошел военный мятеж. В течение дня военные захватили членов правительства парламента, а также президента. После этого глава Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке, утверждая, что это наиболее приемлемое для страны решение.

Новости об уходе в отставку президента Мали многие жители встретили ликованием. Перевод Евроньюз.

Военные, устроившие мятеж, между тем, пообещали политические преобразования в стране, ввели комендантский час и закрыли внешние границы. О принимаемых мерах рассказал замначальника штаба вооруженных сил Исмаэль Ваге.

Совет безопасности ООН должен провести экстренное заседание по ситуации в Мали. Германия сообщила о временном закрытии своего посольства в столице страны.

Президент Ибрагим Бубакар Кейта вовремя ушел в отставку. Возможно, таким образом, он спас себе жизнь, — сказал «Эху Москвы» научный сотрудник Института стран Африки Василий Филиппов.

Василий Филиппов не исключает, что в скором времени Бубакар бежит из Мали во Францию.