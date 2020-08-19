Евросоюз обещает наложить санкции на представителей белорусских властей за силовой разгон акций протеста, а также за фальсификацию выборов. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель. Об ограничительных мерах на экстренном саммите ЕС говорила и канцлер Германии Ангела Меркель.

Представители ЕС пока не уточняют, о каких санкциях идет речь и на кого конкретно они будут наложены.

Сегодня к лидерам западных стран обратилась оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Тем временем, белорусская оппозиция избрала президиум своего Координационного совета. В него вошли известные люди.

В президиум Координационного совета вошли семь человек. Среди них – писатель и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский и бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко. Последний сказал в эфире телеканала «Дождь», что члены КС сейчас формулируют общую позицию по разрешению кризиса, но подробности назвать отказался:

«В настоящий момент рассматривается проект первого базового решения, в котором будут определены основные подходы по разрешению сложившейся ситуации в нашей стране. Поэтому говорить о том, какое оно будет, я не уполномочен и, наверное, еще преждевременно».

Сформировали Координационный совет только вчера. Всего в нём состоят семьдесят человек. В свою очередь президент Александр Лукашенко отреагировал на это резко. Он объявил, что не позволит политическим оппонентам захватить власть:

«Создали в стране некий оппозиционный штаб… Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями…Там бывшие. Там обиженные ,которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты».

Как сообщает белорусское государственное агентство «БелТа», сегодня на совещании Совбеза Лукашенко также назвал членов координационного совета «черносотенцами» и обещал обеспечить их всех мётлами и лопатами.

Волнения в Белоруссии не прекращаются с 9-ого июня. С того момента как ЦИК объявил о том, что Александр Лукашенко набрал более 80-ти процентов голосов на выборах президента. Протестующие считают, что эти данные сфальсифицированы и требуют, чтобы он сложил полномочия.

В Кремле считают, что сейчас нет потребности в оказании военной помощи Белоруссии со стороны России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва признает результаты президентских выборов в соседней стране и считает все происходящее там ее внутренним делом.