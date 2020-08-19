Власти Башкирии хотят национализировать крупнейшее предприятие, Башкирскую содовую компанию

Это связано с конфликтом вокруг разработок на горе Куштау, против которых выступили местные жители. Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы» сказал, что власти готовы взять ответственность на себя.

Между тем, генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов сказал «Эху Москвы», что не знает, как выйти из положения — если компромисс не будет найден, страна потеряет около 18 миллиардов рублей.

Башкирская содовая компания производит 85% пищевой соды в России.

Компания начала вырубать лес на горе Куштау 3 августа. Появление техники вызвало протесты местных жителей, это привело к арестам. Несколько задержанных объявили бессрочную голодовку.

Экозащитники отбывают административный арест сразу в нескольких городах республики. По данным телеграм-канала «Куштау on-line», количество арестованных составляет 38 человек. Пятеро из них сообщили защитникам о визите в изолятор человека, который представился прокурором. Он якобы попросил их подписать документ в поддержку Радия Хабирова, на что те ответили отказом и объявили бессрочную голодовку. Тем временем, по словам секретаря регионального Совета по правам человека Зульфии Гайсиной, 8 активистов, содержащихся под стражей в Ишимбайском отделе полиции, отказались подписывать жалобы в Верховный суд, аргументируя это тем, что правозащитники Совета могут «работать на Хабирова». Всего на многотысячных акциях на горе в прошлые выходные полицейские задержали более 80 активистов, сообщает один из адвокатов Гарифулла Яппаров. Сегодня Верховный суд должен рассмотреть 25 жалоб арестованных. Несколько членов СПЧ указаны в качестве защитников.

Отметим, что жители деревни Урняк у подножия шихана Куштау, выступающие против разработки горы, отказались встречаться с Радием Хабировым из-за сорвавшейся в понедельник встречи. Тогда глава Башкирии выступил против общения с некоторыми из предложенных экозащитниками членами координационного совета.

По данным издания «МБХ медиа», одну из участниц акции протеста уволили с работы.

Власти России при согласовании экономических проектов мнение местных жителей не учитывают, — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист Константин Сонин. По его словам, такое возможно из-за отсутствия действенной оппозиции.

По словам Сонина, в России очень часто нет обратной связи между государством и народом.