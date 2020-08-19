По мнению Владимира Жириновского, Белоруссия до конца декабря войдет в состав России. О чем он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«До конца этого года Белоруссия войдет в состав России», — сказал он.

По мнению лидера ЛДПР, президенту Белоруссии А.Лукашенко необходимо найти себе замену в лице «нейтральной кандидатуры» и уйти «в отпуск на три месяца».

«Лукашенко надо сейчас заменить себя нейтральным человеком, пророссийским, пусть подберет. Пусть он его назначит председателем правительства Белоруссии и уйдет в отпуск на три месяца, а все вопросы будет решать новый председатель правительства. Парламент будет его рукой. И пусть будет поднят вопрос о вхождении Белоруссии в Россию. Парламент за это проголосует, и они тогда войдут в состав (РФ) до 1 января 2021 года. Будут 2 области – Минская и Могилевская», — сказал В.Жириновский.

По его мнению, проводить новые выборы в Белоруссии нет никакой необходимости. «Лукашенко не надо проводить еще одни выборы, ему это не надо. Он не хочет быть проигравшим. В его интересах уйти красиво, как Богдан Хмельницкий, чтобы он вошел в историю. Пусть лучше Белоруссия присоединиться к России, и он как последний президент подпишет все документы. Это единственный безболезненный путь. Мы же не говорим об оккупации. Мы ничего плохого не сделаем. У них будут более низкие цены на газ, нефть, энергоресурсы. И белорусы будут в восторге от этого присоединения», — отметил он.