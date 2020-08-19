Жириновский:Начальник СИЗО «Лефортово» нарушил Конституцию и два закона, не пустив депутатов ЛДПР в камеру к Фургалу

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», как депутаты от партии сегодня не смогли попасть в камеру к бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Отметив, что начальник изолятора в этой ситуации «нарушил Конституцию и два федеральных закона».

«Сегодня начальник «Лефортово» грубо нарушил Конституция, два федеральных закона. Мы же приняли два закона, по которым мы (депутаты) беспрепятственно можем войти в любую камеру. Кто-то по вертикали ему разрешил так грубо нарушить эти законы», — сказал он.

По словам В.Жириновского, на письма депутатов от ЛДПР в Минюсте и Следственном комитете также ответили, что «никто не должен давать разрешения».

«Мы заранее направили письма в Минюст, СК. Нам ответили, что нам никто не должен давать разрешения. По закону нас должны были пустить в любую камеру с заключенным. Вот поэтому и происходят такие события, как Хабаровск, как в Уфе. Власть в основном исполнительная она не хочет соблюдать закон. Одно дело не дать мне путевку в санаторий, но здесь же нарушается закон. И что скажут простые граждане, если в Москве, где депутаты и сенаторы даже встретится в камере СИЗО не разрешают? А что может происходить в регионах? Власть сама провоцирует на будущее свою собственную Беларусь. Зачем запрещать посещение камеры изолятора, мы же не нарушаем закон», — отметил он.

Лидер партии сказал, что депутаты хотели всего лишь навестить экс-губернатора, так как к нему «никого не пускали и письма с посылками не передавали».

«Мы хотели навестить. И чтобы он знал, что мы заботимся о нем. Ему же ничего не передавали, там столько писем скопилось, и ему только на днях отдали 40. Посылки долго проверяются. Он сидит как настоящий политический заключенный. При царе заключенные имели больше возможностей. А здесь чисто политический окрас, что даже в камеру от партии не пускают. Если бы единороссы захотели кого-то навестить, их бы допустили. А оппозиционную ЛДПР нет», — подчеркнул он.