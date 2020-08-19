Сразу несколько российских благотворительных организаций, по данным газеты РБК, подверглись атаками хакеров

В частности, злоумышленники попытались похитить средства у фонда Константина Хабенского. Мошенники взломали электронную почту руководителей и сотрудников фонда, рассказали газете специалисты по кибербезопасности. По их словам, всего хакерским атакам подверглись по меньшей мере три крупные благотворительные организации, а еще против семи благотворительных организаций подобные действия готовились.