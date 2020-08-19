Люблинский суд Москвы оштрафовал трех журналисток за акцию в поддержку своего коллеги Ивана Сафронова

Сотрудник радиостанции «Коммерсантъ FM» Алла Пугачева, журналист газеты «Коммерсантъ» Лилия Галявиева и корреспондент издания «Холод» Мария Корпенко должны будут выплатить по 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий, — рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Акция в поддержку Сафронова прошла 13 июля у СИЗО Лефортово. В тот день были задержаны 15 журналистов, которые стояли в одиночных пикетах, не требующих согласования, однако, в отношении них составили протоколы о «собрании-пикетировании».