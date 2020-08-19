Президент Белоруссии, как утверждает канцлер Германии Ангела Меркель, отказывался от прямого общения с нею

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как утверждает канцлер Германии Ангела Меркель, отказывался от прямого общения с нею. По словам Меркель, она просила Лукашенко о телефонном разговоре, но тот не соглашался, — передает агентство Bloomberg. Меркель выразила сожаление по этому поводу. Она добавила, что не может быть посредником в ситуации в республике. Канцлер Германии призывает привлечь ОБСЕ для разрешение кризиса в Белоруссии.