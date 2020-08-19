Вопрос о введении санкций против президента Белоруссии пока еще обсуждается, сказали в руководстве ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель в то же время заверил, что запретительные меры против ряда белорусских чиновников будут приняты в ближайшее время. В список войдут те, кто, по мнению Брюсселя, причастен к фальсификациям на президентских выборах и насилию в отношении протестующих. Лидеры ЕС высказались сегодня за проведение новых президентских выборов, сказал президент Литвы. В то же время в итоговой декларации саммита, как отмечает агентство ТАСС, нет прямого призыва к новым выборам.

Тем временем Центризбирком Белоруссии объявил сегодня, что инаугурация Лукашенко состоится в ближайшие два месяца. Точная дата пока не назначена.