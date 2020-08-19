В правительстве Подмосковья призвали не верить слухам о дистанционном обучении в школах этой осенью

Там утверждают, что учебные заведения откроют для очных посещений.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина заверила родителей, что на дистанционный формат обучения никто переходить не собирается, и 1-ого сентября школы начнут работать «как обычно». При этом, как сообщает информационное агентство «Москва», она всё же рассказала о некоторых изменениях.

По словам министра, администрации школ должны будут соблюсти условия Роспотребнадзора и составить расписания таким образом, чтобы учащиеся разных классов друг с другом не встречались. В этих целях передвижение школьников по зданию будет минимизировано, а время начала занятий у каждого класса будет своё. Одни будут приходить, например, в 8:15, а другие в 8:30 – сказала Каклюгина.

Министр образования Московской области добавила, что преподаватели будут обязаны носить медицинские маски только при индивидуальной работе с ребёнком. При этом, Каклюгина обещала, что перед 1-ым сентября всех подмосковных учителей, которые выйдут на работу, протестируют на коронавирус.

На этой неделе в Роспотребнадзоре также заверили, что в России нет планов по переводу школ на дистанционное. Тем не менее, там призвали учебные заведения быть готовыми к этому в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.