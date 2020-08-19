Суд в Башкирии арестовал задержанных участников акции протеста у горы Куштау в общей сложности почти на 290 суток

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Участники протеста пытаются остановить вырубку леса и добычу известняка на горе. В результате столкновений экологических активистов с полицией и работниками частного охранного предприятия, ранее были задержаны почти 70 человек. В ситуацию вмешался глава Башкирии Радий Хабиров. Он пообещал, что разработки на горе Куштау приостановлены до тех пор, пока не будет найден компромисс.