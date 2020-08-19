Координационный совет белорусской оппозиции проводит сегодня свое первое заседание

На нем был сформирован президиум. Туда вошли представители оппозиционных кандидатов в президенты, а также нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, — рассказали представители самого совета. По их словам, организация была задумана с целью обеспечить мирную передачу власти в стране, где уже больше недели не стихают акции протеста. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил членов совета в попытке захватить власть.