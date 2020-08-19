Евросоюз намерен в кратчайшие сроки подготовить и ввести санкции против белорусских чиновников

Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что в список войдут люди, которые причастны к применению насилия в отношении протестующих, а также к фальсификациям на президентских выборах. Те результаты, которые объявил белорусский избирком, — добавил Мишель, — ЕС не признает. Сообщается также, что Брюссель намерен выделить 53 миллиона евро для белорусского народа. При этом Мишель подчеркнул, что будущее Белоруссии должно решаться в самой республике, а не в Брюсселе или в Москве.