Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Белоруссии

Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель. Сегодня руководители стран членов Евросоюза обсуждали ситуацию в республике, а также ответные действия. По словам Мишеля, Брюссель планирует ввести санкции против тех белорусских руководителей, кто причастен к насилию и фальсификации в ходе акций протеста и фальсификациям на выборах. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что для разрешения политического кризиса необходимо задействовать ОБСЕ. Она также уверена, что в случае российского вмешательства, ситуация в Белоруссии лишь ухудшится.