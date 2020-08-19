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16:35, 19 августа 2020

Подмосковных школьников не будут в новом учебном году рассаживать по одному за парту

Региональный министр образования Ирина Каклюгина рассказала также, что классы не планируется делить на разные смены. Она добавила, что школы Подмосковья не планируют использовать одноразовую посуду в столовых из-за риска распространения коронавируса. Но сотрудники школьных столовых будут обязаны работать в масках и перчатках, передает агентство «Москва». В школах области учителям не потребуются маски на уроках, средства защиты нужны только при индивидуальной работе с детьми. При этом перемещение детей по образовательному учреждению будет минимизировано.



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