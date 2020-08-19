Свидетеля защиты по делу актера Михаила Ефремова проверяют на причастность поставки наркотиков

Об этом агентству ТАСС рассказал источник в силовых структурах. Собеседник агентства утверждает, что речь идет об актрисе Татьяне Беркович. Сегодня она выступала в Пресненском суде на заседании по делу о ДТП со смертельным исходом. Беркович сказала, что Ефремов выпивал спиртное лишь по выходным и праздничным дням, и никогда раньше не садился за руль в нетрезвом виде. Также сегодня был допрошен еще один свидетель защиты, актер Никита Высоцкий. Накануне свои доказательства закончила представлять сторона обвинения.