Россия заявила протест МИДу Норвегии в связи с задержанием в Осло сотрудника российского торгового представительства

Россия заявила протест норвежскому МИДу в связи с задержанием в Осло сотрудника российского торгового представительства. Об этом было сказали представители в посольстве Норвегии. В Москве, в свою очередь, отметили, что сделают выводы в связи с произошедшим. Норвежский МИД объявил сегодня, что высылает из королевства представителя дипмиссии за действия, несовместимые со статусом дипломата. Речь идет о сотруднике посольства, который был задержан вместе с гражданином Норвегии по делу о передаче России сведений, составляющих государственную тайну. В Осло говорят, что дипломат должен покинуть территорию королевства до конца недели.